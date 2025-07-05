Людмила Кіченок та Перес пробилися до третього раунду парного розряду Wimbledon-2025
Українсько-австралійський дует здобув звитягу у двох сетах
близько 1 години тому
Українська тенісистка Людмила Кіченок разом зі своєю партнеркою Еллен Перес з Австралії вийшли у третій раунд парного розряду Wimbledon 2025.
Українсько-австралійський дует у двох сетах здолав пару Магда Лінетт (Польща) та Бернарда Пера (США) за 1 годину 7 хвилин — 6:4, 6:1.
Кіченок і Перес протягом зустрічі тенісистки реалізували половину з шести зароблених брейк-поїнтів і не програли жодного гейму на своїх подачах, відігравши при цьому два брейк-поїнти суперниць.
Крейчикова не змогла захистити титул на Wimbledon-2025.
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