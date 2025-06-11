Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу турніру у Лондоні

Українка у парі з Раутліфф переграла британський дует

близько 2 годин тому

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Людмила Кіченок та Ерін Раутліфф у чвертьфіналі турніру серії WTA500 у Лондоні обіграли Кеті Бултер та Емму Радукану 6:2, 7:5.

За півтори години на корті україно-новозеландський тандем тричі подав навиліт, реалізував 4 брейк-поінти з дев’яти та тричі помилився при подачі. Британки зробили 2 ейси, 1 брейк та 3 «подвійні».

Наступними суперницями Кіченок та Раутліфф будуть визначені у протистоянні Ейжа Мухаммад та Демі СхурсКрістіна Букса та Беатріс Хадда Мая / Юлія Путінцева та Єлена Рибакіна.

Визначився суперник збірної України у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2025.

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