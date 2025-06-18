Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру у Берліні
Українка у дуеті з Рутліф продовжують боротьбу за титул
близько 4 годин тому
Людмила Кіченок / Фото - WTA
Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із новозеландкою Ерін Рутліф з перемоги стартували на парному турнірі WTA 500 у Берліні (Німеччина).
В 1/8 фіналу Людмила та Ерін з рахунком 7:6, 6:4 обіграли представницю Китайського Тайбею Хаоцзін Чжань та австралійку Еллен Перес.
Матч тривав 1 годину 34 хвилини. За цей час Кіченок та Рутліф 2 рази подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та реалізували 3/4 брейк-пойнти.
Наступними суперницями тенісисток булуть Тереза Михалікова та Олівія Ніколлс.
Раніше стало відомо, що українка Ангеліна Калініна не виступить на Wimbledon-2025.
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