Олег Шумейко

Людмила Кіченок та Ерін Раутліфф поступилися Терезі Міхалковій та Олівії Ніколлз у чвертьфіналу турніру серії WTA500 у німецькому Берліні 4:6, 0:6.

За годину на корті україно-новозеландський тандем 1 раз подав навиліт та 4 рази помилився при подачі. Британо-словацька пара зробила 2 ейси та 4 брейки.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська зіграє у чвертьфіналі турніру у Великій Британії.