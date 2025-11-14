Марченко отримав престижну нагороду Davis Cup Commitment Award
Український тенісист відзначений за відданість збірній
близько 2 годин тому
Ілля Марченко
Український тенісист Ілля Марченко (ATP 1320) отримав нагороду Davis Cup Commitment Award за багаторічні витупи в Кубку Девіса.
Відзнаку ITF вручає гравцям за довготривалу відданість національній команді в командному турнірі. З 2019 року нею нагороджують за накопичення 40 очок, що відповідає участі в певній кількості матчів.
Марченко представляв Україну з 2008 по 2023 рік, здобувши 20 перемог у 34 зустрічах в одиночному та парному розрядах. Загалом понад 360 тенісистів отримали цю нагороду.
Раніше премію вручали Сергію Стаховському (2014) та Сергію Бубці-молодшому (2018).
Крім виступів на корті Марченко також є капітаном жіночої збірної України.
