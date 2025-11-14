Олег Гончар

Український тенісист Ілля Марченко (ATP 1320) отримав нагороду Davis Cup Commitment Award за багаторічні витупи в Кубку Девіса.

Відзнаку ITF вручає гравцям за довготривалу відданість національній команді в командному турнірі. З 2019 року нею нагороджують за накопичення 40 очок, що відповідає участі в певній кількості матчів.

Марченко представляв Україну з 2008 по 2023 рік, здобувши 20 перемог у 34 зустрічах в одиночному та парному розрядах. Загалом понад 360 тенісистів отримали цю нагороду.

Раніше премію вручали Сергію Стаховському (2014) та Сергію Бубці-молодшому (2018).

Крім виступів на корті Марченко також є капітаном жіночої збірної України.