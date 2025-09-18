Володимир Кириченко

Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко для Sport.ua поділився думками про матч проти Іспанії на Кубку Біллі Джин Кінг.

Ілля, поділіться вашими думками про сьогоднішнє протистояння?

«Ми дуже щасливі. Це було не ідеально, але результат ідеальний. Ми виграли обидва матчі і просуваємося далі. Звичайно, я дуже задоволений дівчатами сьогодні».

Ілля, вам пощастило мати тут двох відмінних гравців, дуже хорошу пару в парному розряді. Яка атмосфера в команді цього тижня? Як ви порівняли б це з іншими вашими досвідом з командою?

«Як ви сказали, у мене не тільки дві хороші гравчині, у мене п’ять або більше відмінних гравців у нашій країні. Атмосфера відмінна. Я дуже задоволений тим, як дівчата спілкуються одна з одною. Так, нам весело. Ми відчуваємо честь і відповідальність представляти Україну в цьому змаганні, тому що часи для нашої країни дуже важкі. Кожна перемога важлива. Кожен у команді це знає. Ми дійсно намагаємося з усіх сил».

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу обіграла Іспанію у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг – 2:0.