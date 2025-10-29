Денис Сєдашов

Український тенісист Ілля Марченко (1390 ATP) з перемоги стартував на хардовому турнірі ITF M25 у Цяньдаоху (Китай).

У матчі першого кола основної сітки Марченко у трисетовому поєдинку здолав китайця Чжана Міньхуея (2147 ATP) — 7:6(5), 6:7(5), 6:4. Поєдинок тривав 3 години 34 хвилини.

Українець за цей час виконав шість ейсів, допустив десять подвійних помилок, двічі програв свою подачу та зробив шість брейків.

Ці змагання стали для Марченка першими з лютого 2025 року.

У другому колі Ілля зустрінеться з узбеком Сергієм Фоміним (462 ATP).

