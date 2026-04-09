Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко в інтерв'ю ВТУ поділився очікуваннями від матчу проти Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

«Очевидно, що очікування дуже високі. Ми приїхали сюди перемагати і це наша головна мета. Але ми знаємо, що Польща – дуже сильна команда, навіть попри те, що зараз вони виступають без Іги Швьонтек. Це все одно дуже потужний суперник, і ми добре готуємося та повністю зосереджені на цьому матчі.

Так, по-перше, у нас високі очікування. Я трохи тисну на дівчат. Щоб вони залишалися мотивованими та зосередженими. Трошки у стресі. Ми намагаємося все робити разом, підтримувати одне одного, залишатися позитивними. Атмосфера в команді дуже хороша і це велика частина успіху. Саме дівчата – це головне в нашій команді, звісно, а не я чи будь-хто інший. Думаю, що ми за ці три роки, що я був із командою, виконали хорошу роботу», – сказав Марченко.

Також Марченко розповів про зміну формату, коли пара тепер грає не вирішальний матч, а третій у матчевій зустрічі

«Звичайно, планування трішки змінюється. Вже думаєш, чи ставити гравців з одиночки чи ні, чи буде це добре. Коли це була вирішальна пара, то тоді ти вже був «all in». А тут вмикається вже трохи стратегічного мислення. І змінюється погляд на цю пару. А взагалі на цю пару тепер трішечки менше стресу, тому це теж добре.

