Олег Шумейко

7 квітня жіноча збірна України з тенісу провела перше тренування перед матчем кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг з Польщею.

Наразі до стану команди прибули капітан Ілля Марченко, а також Надія Кіченок та Олександра Олійникова, які вже встигли випробувати ґрунтовий корт у Глівіце. Еліна Світоліна, Марта Костюк та Людмила Кіченок мають приєднатися до решти згодом. Відзначимо, що протистояння Україна – Польща відбудеться 10-11 квітня.

Світоліна зізналася, що для неї означає виступати за збірну України.