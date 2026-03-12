Україна оголосила склад на протистояння з Польщею у Кубку Біллі Джин Кінг
Поєдинки відбудуться 11–12 квітня у польському Глівіце
близько 2 годин тому
Жіноча збірна України з тенісу визначилася зі складом на матчеву зустріч проти Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Повідомляє ФТУ.
До заявки української команди увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, а також сестри Людмила та Надія Кіченок.
Матчева зустріч відбудеться 11–12 квітня у польському місті Глівіце.
Переможець протистояння отримає путівку до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг.
