Олег Гончар

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 20) не зіграє на турнірі WTA 1000 у Досі, який стартує 9 лютого. Рішення пов’язане з процесом відновлення після травми щиколотки, якої спортсменка зазнала на початку сезону.

Пошкодження Костюк отримала в матчі першого кола Australian Open проти француженки Ельзи Жакмо. Через розрив зв’язки українка не змогла продовжити участь у турнірі та згодом також знялася з парного розряду австралійського мейджору.

27 січня Костюк повідомила, що реабілітація триває. Пропуск турніру в Досі має дати їй додатковий час для повного відновлення та зменшити ризик ускладнень на старті подальших змагань сезону.

Наразі невідомо, коли саме українська тенісистка повернеться до офіційних матчів.