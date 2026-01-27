«Головне — терпіння»: Костюк — про процес відновлення після травми
Українка зазнала розриву звʼязки у матчі першого кола Australian Open
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Марта Костюк (20 WTA) повідомила про початок активної фази відновлення після травми щиколотки, яку отримала під час Australian Open.
Спортсменка зазначила, що вже розпочала інтенсивну реабілітацію та налаштована поступово повертатися до тренувального процесу.
Після травми, отриманої на корті, в ці дні головне – терпіння. Вчора я розпочала інтенсивний процес відновлення, і я буду разом з вами на шляху до повернення.
