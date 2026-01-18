Французька тенісистка Ельзі Жакмо (58 WTA) прокоментувала перемогу над Мартою Костюк (20 WTA) у матчі першого кола Australian Open-2026.

Поєдинок тривав понад три години та завершився на користь Жакмо.

Це був божевільний матч. Марта грала дуже добре. Тож я дуже щаслива виграти цей матч. Це було нелегко.

Це непросто, бо здається, що матч уже майже завершився (про концентрацію після паузи через медичний тайм-аут Костюк – прим.).

Це сталося в дуже важливий момент. Я намагалася залишатися максимально спокійною… Я дуже рада, що змогла зосередитися.

Ми грали понад три години, а [Костюк] — гравчиня, яка дуже любить бігати. Мені справді потрібно відновитися, бо це був дуже довгий матч.