Жакмо – про перемогу над Костюк: «Марта грала дуже добре»
Французька тенісистка прокоментувала виснажливу перемогу над українкою
19 хвилин тому
Французька тенісистка Ельзі Жакмо (58 WTA) прокоментувала перемогу над Мартою Костюк (20 WTA) у матчі першого кола Australian Open-2026.
Поєдинок тривав понад три години та завершився на користь Жакмо.
Це був божевільний матч. Марта грала дуже добре. Тож я дуже щаслива виграти цей матч. Це було нелегко.
Це непросто, бо здається, що матч уже майже завершився (про концентрацію після паузи через медичний тайм-аут Костюк – прим.).
Це сталося в дуже важливий момент. Я намагалася залишатися максимально спокійною… Я дуже рада, що змогла зосередитися.
Ми грали понад три години, а [Костюк] — гравчиня, яка дуже любить бігати. Мені справді потрібно відновитися, бо це був дуже довгий матч.
Костюк отримала травму на Australian Open-2026 і знялася з парного розряду.
