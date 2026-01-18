Українська тенісистка Марта Костюк (20 WTA) зазнала травми під час матчу першого кола Australian Open-2026 проти француженки Ельзи Жакмо (58 WTA).

Поєдинок тривав майже три години й завершився поразкою Костюк у трьох сетах. Після матчу українка повідомила, що через ушкодження змушена знятися з турніру в парному розряді.

За словами тенісистки, медичне обстеження підтвердило розрив зв’язки щиколотки.

На жаль, я травмувала щиколотку під час сьогоднішнього матчу, і після подальших обстежень було підтверджено розрив зв’язки, а це означає, що я не зможу продовжити гру на Відкритому чемпіонаті Австралії в парному розряді з моєю чудовою партнеркою Еленою Габріелою Русе.

Australian Open завжди був одним з моїх улюблених турнірів, тому я не уявляла собі завершення своєї серії саме так. Але це частина спорту.

Незважаючи на невдачу, Брісбен став чудовим початком року, і я вдячна за цей імпульс. Тепер час зосередитися на відновленні, і я буду рада якомога швидше повернутися на корт. Бажаю всім чудового Australian Open.