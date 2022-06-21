Матч Костюк в Істборні був перерваний через темряву

Умови не дозволили зіграти в третьому сеті

На турнірі WTA 500 в Істборні (Великобританія) був перерваний матч української тенісистки Марти Костюк (WTA 79) проти чешки барбори Крейчіковой (WTA 15).



У другому колі турніру матч українки і чешки зупинили через темряву при рахунку 4:6, 6:3.

Відзначимо, що до цього матчу дівчата вже зустрічалися і тоді перемогла Марта.

У першому колі турніра в Істборні Костюк обіграла Вікторію Голубич. Також у друге коло пробилися Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.



