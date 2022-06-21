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Матч Костюк в Істборні був перерваний через темряву

Умови не дозволили зіграти в третьому сеті
Теніс WTA
07:44
Матч Костюк в Істборні був перерваний через темряву

На турнірі WTA 500 в Істборні (Великобританія) був перерваний матч української тенісистки Марти Костюк (WTA 79) проти чешки барбори Крейчіковой (WTA 15).

У другому колі турніру матч українки і чешки зупинили через темряву при рахунку 4:6, 6:3.

Відзначимо, що до цього матчу дівчата вже зустрічалися і тоді перемогла Марта.

У першому колі турніра в Істборні Костюк обіграла Вікторію Голубич. Також у друге коло пробилися Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.


Карен Агабекян
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Марта Костюк Барбара Крейчікова

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