Сергій Разумовський

Матч Дар’ї Снігур у другому колі турніру WTA 250 у Гертогенбосі не вдалося завершити 10 червня через погодні умови. Українська тенісистка, яка посідає 84-те місце в рейтингу WTA, зустрічалася з представницею Угорщини Панною Удварді — 65-ю ракеткою світу.

Поєдинок дійшов до вирішального сету, однак через дощ гру довелося зупинити та перенести на наступний день. На момент паузи Снігур програвала у третій партії з рахунком 2:4, але мала 40:30 на власній подачі. Перед цим Дар’я виграла стартовий сет — 6:4, проте у другій партії поступилася — 3:6.

Точний час відновлення зустрічі 11 червня наразі не повідомляється. Через негоду в середу також не відбудуться ще кілька поєдинків турніру. Зокрема, свої матчі не зіграють Уго Умбер — Бенжамен Бонзі та Робін Монтгомері — Грет Міннен.

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