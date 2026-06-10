Костюк та Осака – тенісистки з найбільшою кількістю ейсів на Roland Garros-2026
Топ-3 замкнула перша ракетка світу
18 хвилин томуПідписатися в
Українська тенісистка Марта Костюк (№12 WTA) виконала 23 подачі навиліт на Roland Garros-2026.
Марта та японка Наомі Осака (№15 WTA) посідають перше місце за кількістю ейсів у жіночому одиночному розряді на французькому мейджорі – в обох по 23.
Марта програла у півфіналі цьогорічного Відкритого чемпіонату Франції, Наомі покинула турнір на стадії 1/8 фіналу.
Топ-5 тенісисток за кількістю ейсів на Roland Garros-2026:
1. Марта Костюк (Україна, програла у півфіналі) – 23 ейси
1. Наомі Осака (Японія, програла в 1/8 фіналу) – 23
3. Аріна Соболенко (–, програла у чвертьфіналі) – 17
4. Марія Саккарі (Греція, програла в третьому раунді) – 16
5. Діан Паррі (Франція, програла в 1/8 фіналу) – 15
Нагадаємо, Костюк через травму змушена пропустити турнір в Лондоні.