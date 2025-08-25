Медведєв сенсаційно програв 52-ракетці світу на старті US Open
росіянин знову поступився у першому раунді
близько 1 години тому
Завершився матч першого кола Відкритого чемпіонату США, в якому росіянин Данило Медведєв (АТР, 13) зустрічався із представником Франції Бенжаменом Бонзі (АТР, 51).
Матч завершився перемогою француза у п'яти сетах з рахунком 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.
Тривалість матчу склала 3 години та 44 хвилини. У ході зустрічі Бонзі зробив сім ейсів, припустився чотирьох подвійних помилок і реалізував п'ять брейк-пойнтів з 15.
У росіянина – 21 подача навиліт, 10 подвійних помилок та шість із 19 реалізованих брей-пойнтів.
Нагадаємо, у наступному колі Бенжамен зустрінеться з переможцем пари Маріано Навоне (Аргентина) – Маркос Гірон (США).
Раніше українка Юлія Стародубцева програла росіянці на старті US Open-2025.
