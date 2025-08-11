Володимир Кириченко

15-й номер рейтингу АТР російський тенісист Данило Медведєв програв на старті Masters у Цинциннаті (CША).

У матчі другого кола він поступився 85-й ракетці світу австралійцю Адаму Волтону з рахунком 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

Матч тривав 2 години 20 хвилин. За цей час Медведєв зробив 18 ейсів, припустився семи подвійних помилок і реалізував один із шести брейк-пойнтів. На рахунку Уолтона чотири подачі навиліт, три подвійні помилки та чотири реалізовані брейк-пойнти з шести.

У наступному колі Уолтон зустрінеться із чехом Іржі Легечкою.

Турнір у Цинциннаті триває з 7 по 18 серпня. Загальний призовий фонд турніру становить $9,1 млн. Чинним переможцем турніру є італієць Яннік Сіннер.

