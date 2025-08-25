Володимир Кириченко

Українська тенісистка Юлія Старобудцева (WTA, 66) з рахунком 3:6, 1:6 програла росіянці з нейтральним паспортом Анні Блінковій у першому раунді US Open-2025.

Матч тривав 1 годину 29 хвилин. За цей час Блінкова зробила два ейси, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала шість з дев'яти брейк-пойнтів. На рахунку Стародубцевої одна подвійна помилка та два реалізовані брейк-пойнти з двох.

У наступному колі Блінкова зіграє з американкою Джесікою Пегулою, яка обіграла Маяр Шериф із Єгипту.

Відкритий чемпіонат США відбувається з 24 серпня по 6 вересня. Загальний призовий фонд турніру становить $90 млн. Чинною переможницею турніру є білоруска Аріна Соболенко.

