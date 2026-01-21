Олег Гончар

Нейтральний тенісист Даніїл Медведєв (ATP 12) прокоментував в інтерв’ю L’Équipe слова Олександри Олійникової (WTA 92), яка засудила допуск росіян до турнірів і його участь у виставковому турнірі «Газпрому».

Медведєв заявив, що загалом поважає думки всіх людей. На корті все трохи інакше, але поза кортом він поважає будь-які погляди.

Загалом я поважаю всі думки всіх людей. Я намагаюся... На корті все трохи інакше, правда? Але поза кортом я поважаю всі думки. Тож це її думка, і, чесно кажучи, мені нічого про це сказати. Даніїл Медведєв

