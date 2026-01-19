Олександра Олійникова в інтерв’ю btu.org.ua поділилася думками про дебютний виступ на Australian Open, де українка на старті зіграє з чинною чемпіонкою австралійського Шолому Медісон Кіс:

Я відчувала, що у мене буде дуже цікава сітка. Мені ось щось як зсередини говорило. Але приїхати вперше на основу Шолому, вперше в Австралію, і відразу потрапити на чинну чемпіонку... Якби це був сценарій для фільму, я б сказала, що це якось занадто нереалістично. Ідіть перепишіть. Насправді я навіть десь через це вже відчуваю себе переможницею. Не в тому плані того, що я впевнена, що я вийду і виграю в Медісон Кіс, але в тому, що в мене буде дуже красивий перший Australian Open. І для мене такі речі важливі.

А якщо говорити про очікування від матчу з тенісного боку, то так само, як від будь-якого іншого матчу, я нічого не очікую. Я виходжу, намагаюся дати максимум, показати максимально спортивну поведінку, добре представити свою країну, тому що я граю за свої цінності. І в будь-якому іншому матчі в мене все так само.