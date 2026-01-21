Світоліна: «Олійникова привносить у гру зовсім інший погляд»
Еліна вважає, що Олександра буде проблемою на ґрунтовому покритті
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилася про співвітчизницю Олександру Олійникову. Українку цитує btu.org.ua:
Вона привносить у гру зовсім інший погляд. Таких гравців зараз небагато, але вони є. Завжди цікаво спостерігати за тим, як вони грають, як вибудовують розіграші і створюють свою гру.
Для неї це дуже вражаюче – так почати свій перший турнір Grand Slam, показуючи якісний теніс саме у своєму стилі. Вона дуже незручна суперниця. Думаю, на ґрунті з нею буде особливо складно – щоб її обіграти, доведеться дійсно багато працювати на корті.
Нагадаємо, що Світоліна вийшла у третє коло Australian Open-2026.