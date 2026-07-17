Українська тенісистка Олександра Олійникова прокоментувала вихід до півфіналу ґрунтового турніру WTA 250 у Яссах (Румунія) після перемоги над француженкою Кларою Бюрель.

Спортсменка зізналася, що не очікувала такого результату через психологічний тиск та неможливість повернутися додому через війну в Україні. Слова наводить ВТУ.

Я дуже щаслива. Звичайно, матч був надзвичайно важким. Дуже непросто грати проти суперниці, яка вміє практично все, до того ж вона дуже розумна тенісистка і справжній боєць. Я дуже рада, що зіграю у своєму другому півфіналі.

Чесно кажучи, я навіть не очікувала, що обидва ці півфінали стануться. Перший був після того, як я застрягла в ліфті (сміється), а зараз у моєму житті теж непростий період. Я з України, і через постійні російські обстріли доводиться жити у великому стресі. Дуже важко, коли місяцями не можеш повернутися додому. Тому, так, я не очікувала такого результату. Але в мене був такий настрій: я вже тут, тож маю зробити все, що в моїх силах. І мене завжди мотивує бажання якнайкраще представляти свою країну.

Звичайно, атмосфера тут дуже допомагає. І в Клужі, і тут, у Яссах, я почуваюся дуже бажаною гостею, і це робить мене щасливою (сміється). Дуже приємно бачити стільки людей на трибунах.