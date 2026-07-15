Володимир Кириченко

Колишня перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас (АТР, 3) близький до повернення на корт після травми правого зап’ястя. Про це повідомляє La Verdad.

Алькарас вже збільшує інтенсивність тренувань і сподівається повернутися до ATP Masters 1000 у Цинциннаті (13-23 серпня – прим.), який стане останнім великим з перед US Open (30 серпня – 13 вересня – прим.).

Наразі Алькарас не заявлений на турнір у Канаді (2-13 серпня – прим.), однак це рішення пов’язане не з погіршенням стану, а з медичним і спортивним планом відновлення – команда Карлоса не хоче прискорювати процес, щоб уникнути ризику рецидиву.

Нагадаємо, через це пошкодження Алькарас не виступав майже 4 місяці, пропустивши, зокрема, й Roland Garros з Wimbledon.

Перший турнір у підсумку виграв німец Александр Звєрєв, а другий італієць Яннік Сіннер.

Оновлений рейтинг АТР.