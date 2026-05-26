Сергій Разумовський

Зірковий французький тенісист Гаель Монфіс завершив виступи на Roland Garros уже в першому раунді.

У стартовому матчі турніру Монфіс, який посідає 218-те місце в рейтингу ATP, поступився своєму співвітчизнику Юго Гастону, 118-й ракетці світу. Поєдинок завершився у п’яти сетах з рахунком 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0 на користь Гастона.

Для Монфіса цей матч став останнім у кар’єрі на Roland Garros. Француз раніше оголосив, що завершить професійні виступи після цього сезону.

Після гри організатори турніру влаштували для Монфіса урочисту церемонію прощання. У спеціальному відео до нього звернулися легенди та зірки світового тенісу — Роджер Федерер, Рафаель Надаль, Енді Маррей, Яннік Сіннер, Карлос Алькарас та інші.

На корт також вийшли колишні партнери Монфіса по збірній Франції та його друзі, які вже завершили кар’єру: Жиль Сімон, Рішар Гаске та Жо-Вілфрід Цонга.

Після церемонії Монфіс узяв слово та згадав свою дружину — українську тенісистку Еліну Світоліну. Його слова передає Tennis Majors.

Зараз я хочу подякувати Еліні. Я хочу подякувати своїй дружині, бо без неї, можливо, мене не було б тут сьогодні. Ми разом уже вісім років, вісім прекрасних років ти поруч зі мною. Але я говорю не про Еліну Світоліну як тенісистку, я говорю про Еліну як жінку, справжню жінку, мою дружину, яка поруч у будь-якій ситуації, у будь-який момент. Яка завжди підтримувала мене як чоловіка, не тільки як тенісиста, яка завжди була поруч, коли я сумнівався, яка завжди вміла підбадьорити мене. І найголовніше: ти подарувала мені найбільший подарунок — нашу доньку. Я кохаю тебе. Гаель Монфіс французький тенісист

