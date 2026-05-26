Монфіс зіграв свій останній матч на Roland Garros
Відомий француз поставив фінальну крапку
близько 5 годин тому
Гаель Монфіс / Фото - ATP
Зірковий французький тенісист Гаель Монфіс (№218 ATP) програв на старті Roland Garros.
Гаель в першому раунді мейджора з рахунком 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0 поступився своєму співвітчизнику Юго Гастону (№118 ATP).
Для Гаеля цей матч став останнім на французькому турнірі. Він завершать кар’єру після цього сезону.
Найкращим результатом для 39-річного Монфіса на Roland Garros є півфінал у 2008 році.
