Чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс прокоментував поразку у першому колі Masters у Торонто від кваліфаєра Томаса Барріоса Вери. Слова француза наводить btu.org.ua:

Нічого пояснювати, це був останній раз. Мине два роки, перш ніж я знову зможу зіграти тут (змагання почергово приймають Торонто і Монреаль), тому, швидше за все, я не зможу взяти участь у турнірі. Очевидно, якщо я ще продовжуватиму грати у теніс, думаю, що цей відрізок буде для мене задовгим. Гадаю, це був останній раз, коли я тут виступив.

Насправді, в кінці я подумав: «Ну, на жаль, але, мабуть, це останній раз, коли я грав тут». Не применшуючи заслуг мого суперника, це був поганий матч з мого боку, не той рівень, якого я прагну, не той рівень, на якому я хочу грати. Мені потрібно намагатися працювати наполегливо, відчути, як це переможне відчуття трохи повертається, і намагатися не втрачати віри. Треба тримати голову високо, хоч це й нелегко, але я буду намагатися зробити все, що можу.