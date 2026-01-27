Українська тенісистка Еліна Світоліна уперше після народження дитини повернеться до топ-10 рейтингу WTA. Це стало можливим після перемоги над американкою Корі Гауфф у чвертьфіналі Australian Open-2026, яка вивела українку до півфіналу турніру.

Для Світоліної це перший в кар’єрі вихід до півфіналу Australian Open. У live-рейтингу українка піднялася на дві позиції та після офіційного оновлення заліку WTA замикатиме першу десятку світового рейтингу.

Після матчу Світоліна зізналася, що повернення у топ-10 було її головною ціллю після декретної паузи. За словами тенісистки, минулого року реалізувати цю мету не вдалося через дострокове завершення сезону у вересні, однак під час міжсезонної підготовки вона чітко визначила це завдання разом із тренерською командою.

Це була моя ціль на сезон. Це означає все для мене Еліна Світоліна

У півфіналі Australian Open-2026 Світоліна зіграє проти першої ракетки світу, «нейтральної» тенісистки Аріни Соболенко.