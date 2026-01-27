Олег Гончар

У чвертьфіналі Australian Open-2026 українка Еліна Світоліна (WTA 12) перемогла американку Корі Гауфф (WTA 3) з рахунком 6:1, 6:2.

Матч тривав 59 хвилин. За цей час Світоліна подала чотири ейси, а суперниця не виконала жодного. Корі Гауфф також допустила п’ять подвійних помилок, тоді як Еліна обійшлася без них.

Світоліна реалізувала шість із семи брейк-пойнтів, суперниця — лише один із двох.

Для обох тенісисток це був четвертий очний матч і друга перемога Світоліної.

У півфіналі українка зіграє проти першої ракетки світу Аріни Соболенко з Білорусі. Суперниці зустрічалися між собою шість разів, і в цих матчах Еліна здобула лише одну перемогу.