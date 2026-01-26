Володимир Кириченко

12-а ракетка світу українка Еліна Світоліна, обігравши росіянку Мірру Андрєєву в 1/8 фіналу Australian Open 2026 року (6:2, 6:4), в 14-й раз у своїй кар'єрі досягла стадії чвертьфіналу на турнірах Великого шолома.

З моменту її дебюту на мейджорах у 2012 році частіше за українську тенісистку цієї стадії досягали лише американка Серена Вільямс (21), румунка Сімона Халеп (16) і білоруска Аріна Соболенко (15).

У чвертьфіналі Australian Open-2026 Світоліна зіграє з американкою Корі Гауфф, яка займає третій рядок світового рейтингу. Матч пройде завтра, 27 січня.

Нагадаємо, Світоліна завдяки виходу в чвертьфінал Australian Open-2026 підкорила три важливі досягнення.