Олег Шумейко

Кароліна Мухова висловилася про перемогу над другою ракеткою України Мартою Костюк у четвертому колі US Open. Слова чешки наводить btu.org.ua:

Це була ще одна важка битва. Марта грала чудово, в якийсь момент здавалося, що вона на корті просто всюди. У третьому сеті мені вдалося зібратися, стати агресивнішою і завдяки цьому виграти.

Ви вже кілька разів витримуєте затяжні трисетові поєдинки. У чому секрет?

Чесно, я просто не люблю програвати. У розпал матчу я віддаю всі сили, щоб знайти шлях до перемоги. Це моя боротьба і характер.

Чвертьфінальні пари US Open.