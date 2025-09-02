Визначені всі чвертьфіналістки US Open-2025
8 тенісисток продовжать боротьбу за останній Шолом сезону
близько 2 годин тому
Фото: j48tennis.net
Відомі всі учасниці чвертьфіналу US Open-2025. Боротьбу за перемогу у турнірі продовжать аріна сабалєнка, Маркета Вондроушова, Джессіка Пегула, Барбора Крейчикова, Кароліна Мухова, Наомі Осака, Аманда Анісімова та Іга Швьонтек.
Чвертьфінальні пари US Open-2025:
аріна сабалєнка – Маркета Вондроушова
Джессіка Пегула – Барбора Крейчикова
Кароліна Мухова – Наомі Осака
Аманда Анісімова – Іга Швьонтек
Нагадаємо, що у четвертому колі змагань Марта Костюк поступилася Муховій у трьох сетах.
Поділитись