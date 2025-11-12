Музетті переміг де Мінора на Підсумковому турнірі
Лоренцо завдав австралійцю другої поразки
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Лоренцо Музетті (ATP, 9) у другому матчі на Підсумковому турнірі ATP здобув першу перемогу на змаганнях, обігравши Алекса де Мінора (ATP, 7) 7:5, 3:6, 7:5.
За 2 години 48 хвилин на корті італієць 5 разів подав навиліт, реалізував 3 брейк-поінти з дванадцяти та тричі помилився при подачі. Австралієць зробив 10 ейсів та 2 брейки. Це була п’ята зустріч тенісистів – Лоренцо переміг вчетверте.
У заключному матчі у групі Музетті зустрінеться з Карлосом Алькарасом, а де Мінор – з Тейлором Фріцем.
Нагадаємо, що напередодні Алькарас переміг Фріца.