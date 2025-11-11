Володимир Кириченко

Чотириразовий чемпіон турнірів Великого шолома, друга ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер у матчі групового етапу Підсумкового чемпіонату ATP-2025 обіграв канадця Фелікса Оже-Альясіма (АТР, 8) з рахунком 7:5, 6:1.

Матч тривав 1 годину 40 хвилин. За цей час Сіннер двічі подав навиліт, припустися однієї подвійної помилки і реалізував 3 брейк-пойнти з 10 зароблених. На рахунку Оже-Альясіма дев'ять ейсів, дві подвійні помилки та жодного заробленого брейк-пойнта.

Підсумковий турнір ATP відбувається з 9 по 16 листопада. Сіннер є чинним переможцем змагань. У минулорічному фіналі він обіграв американця Тейлора Фріца.

Нагадаємо, Фріц стартував на Підсумковому турнірі із впевненої перемоги над Лоренцо Музетті.