Алькарас переміг Фріца після майже трьох годин боротьби на Підсумковому турнірі АТР-2025
Іспанець здобув звитягу у трьох сетах
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка світу Карлос Алькарас здобув перемогу над американцем Тейлором Фріцом (6 ATP) у матчі групового етапу Підсумкового турніру ATP-2025, який проходить у Турині (Італія).
Поєдинок тривав 2 години 50 хвилин і завершився перемогою іспанця з рахунком 6:7 (2:7), 7:5, 6:3.
Алькарас дев’ять разів подав навиліт, допустив дві подвійні помилки та реалізував три брейк-пойнти з одинадцяти можливих. Його суперник, шоста ракетка світу Тейлор Фріц, виконав 14 ейсів, двічі помилився на подачі та використав лише один брейк-пойнт із дев’яти.
