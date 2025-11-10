Денис Сєдашов

Трагічний інцидент стався на Підсумковому турнірі ATP-2025 у Турині (Італія). Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, 10 листопада під час змагань померли двоє чоловіків віком 70 і 78 років.

За даними видання, 78-річному вболівальнику стало зле просто на трибунах під час матчу між італійцем Лоренцо Музетті та американцем Тейлором Фріцом.

Незадовго до цього, у фан-зоні неподалік арени, медична допомога знадобилася ще одному 70-річному глядачеві.

Обох чоловіків госпіталізували, проте врятувати їх лікарям не вдалося.

