Двоє фанатів померли під час Підсумкового турніру ATP у Турині
Тенісне свято в Італії затьмарила сумна подія
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Трагічний інцидент стався на Підсумковому турнірі ATP-2025 у Турині (Італія). Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, 10 листопада під час змагань померли двоє чоловіків віком 70 і 78 років.
За даними видання, 78-річному вболівальнику стало зле просто на трибунах під час матчу між італійцем Лоренцо Музетті та американцем Тейлором Фріцом.
Незадовго до цього, у фан-зоні неподалік арени, медична допомога знадобилася ще одному 70-річному глядачеві.
Обох чоловіків госпіталізували, проте врятувати їх лікарям не вдалося.
