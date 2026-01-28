П’ята ракетка світу, італійський тенісист Лоренцо Музетті, прокоментував травму, яка змусила його достроково завершити чвертьфінальний матч Australian Open-2026 проти серба Новака Джоковича.

Музетті виграв перші два сети з рахунком 6:4, 6:3 та продовжував боротьбу в третій партії. За рахунку 1:3 він був змушений відмовитися від продовження поєдинку через пошкодження правої ноги. Італієць брав медичний тайм-аут, після якого намагався повернутися на корт, однак біль лише посилився.

За словами Музетті, перші неприємні відчуття з’явилися ще на початку другого сету. Попри це, він вирішив продовжувати матч, оскільки почувався добре та контролював хід гри. Проте з кожним геймом стан погіршувався, а після поновлення гри після медичної паузи біль став нестерпним.

Тенісист зазначив, що не бачив сенсу ризикувати здоров’ям, адже проблема не зникала, а лише загострювалася. Через відмову Музетті Джокович вийшов до півфіналу турніру.