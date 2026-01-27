Українська тенісистка Еліна Світоліна (12 WTA) прокоментувала майбутній півфінальний поєдинок Australian Open-2026 проти першої ракетки світу аріни соболенко (1 WTA). Слова наводить Australian Open.

Я не впевнена, що можу зараз точно розповісти, що саме робитиму.

Завтра я візьму час, щоб поговорити зі своїм тренером про деякі тактичні моменти, над якими потрібно попрацювати на тренувальному корті.

Також у мене буде день для фізичного відновлення. Хоч сьогоднішній матч тривав менше ніж годину, він усе одно забирає чимало сил у тіла. Тож для мене ці дві речі будуть пріоритетними.

І так, звісно, грати проти першої ракетки світу.