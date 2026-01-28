Олег Гончар

28 січня на Australian Open-2026 відбулися чвертьфінальні матчі жіночого одиночного розряду.

Представниця Казахстану Олена Рибакіна (WTA 5) у двох сетах обіграла другу ракетку світу з Польщі Ігу Швентек (WTA 2) — 7:5, 6:1. У першій партії суперниці діяли на рівних, однак у другому сеті Рибакіна повністю контролювала перебіг гри та не залишила шансів фаворитці.

В іншому чвертьфіналі американка Джессіка Пегула (WTA 6) здобула перемогу над співвітчизницею Амандою Анісімовою (WTA 4). Пегула впевнено взяла перший сет — 6:2, а в другому дотиснула суперницю на тайбрейку — 7:6(1).

У пывфіналы Рибакіна зіграє проти Пегули. Наразі у їх протистоянні рахунок 3-3.

Нагадаємо, у іншому півфіналі Еліна Світоліна протистоятиме Аріні Соболенко.