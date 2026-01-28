Олег Гончар

Італійський тенісист Лоренцо Музетті (ATP 5) не зміг завершити чвертьфінальний матч проти серба Новак Джокович (ATP 4) на Australian Open-2026.

Музетті впевнено розпочав поєдинок і виграв два перші сети — 6:4, 6:3. У третьому сеті за рахунку 1:2 італієць узяв медичну перерву через травму верхньої частини правої ноги. Після відновлення гри він відіграв ще один гейм, однак не зміг продовжити матч і оголосив про відмову.

Таким чином, Джокович вийшов до півфіналу на відмові суперника. Наступним опонентом сербського тенісиста стане переможець чвертьфінальної пари Яннік Сіннер — Бен Шелтон.

Раніше Джокович без боротьби пройшов до чвертьфіналу після зняття з турніру чеського тенісиста Якуба Меншика (ATP 17) у матчі 1/8 фіналу.