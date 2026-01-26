Визначилися всі учасники чвертьфіналу Australian Open-2026 у чоловіків
За місце в півфіналі зіграють Карлос Алькарас, Новак Джокович, Яннік Сіннер та Александр Зверєв
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Визначилися всі учасники чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2026 у чоловічому одиночному розряді.
Пари чвертьфіналу Australian Open-2026 (чоловіки):
Карлос Алькарас (Іспанія) — Алекс де Мінаур (Австралія)
Александр Зверєв (Німеччина) — Льонер Тьєн (США)
Лоренцо Музетті (Італія) — Новак Джокович (Сербія)
Яннік Сіннер (Італія) — Бен Шелтон (США)
