Олійникова поступилася сіяній у чвертьфіналі кваліфікації Wimbledon
Українка у трьох сетах програла француженці Паррі
близько 2 годин тому
Фото: btu.org.ua
Олександра Олійникова (WTA, 196) у першому колі ккваліфікації Wimbledon-2025 програла 17-й сіяній Діан Паррі (WTA, 113) 1:6, 6:3, 3:6.
За 2 години на корті українка двічі подала навиліт та реалізувала 4 брейк-поінти з семи. Француженка зробила 4 ейси, 6 брейків та 3 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Нагадаємо, що напередодні Віталій Сачко програв у відборі трав’яного Шолому.
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