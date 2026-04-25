Сергій Разумовський

Стадіон Сантьяго Бернабеу перевтілився у тенісну арену напередодні престижного турніру Madrid Open. На домашньому стадіоні мадридського Реала спеціально облаштували ґрунтовий корт, де футболісти іспанського гранда отримали нагоду спробувати себе в зовсім іншому спортивному амплуа.

У незвичному для себе форматі на корт вийшли зірки Реала, які на деякий час відклали футбольний м’яч і долучилися до гри у теніс. Голкіпер команди Тібо Куртуа зіграв у дуеті з легендарним іспанським тенісистом Рафаелем Надалем. Водночас один із лідерів мадридців Джуд Беллінгем об’єднався в пару з першою ракеткою світу Янніком Сіннером.

Особливого колориту цьому заходу додала присутність президента Реала Флорентіно Переса, який цього разу виконував роль судді. Таким чином, Сантьяго Бернабеу став місцем незвичного поєднання футболу й тенісу, а гравці мадридського клубу отримали яскравий досвід виступу в незвичній для себе атмосфері.

Подія стала ефектною частиною підготовки до Madrid Open і ще раз підкреслила статус Сантьяго Бернабеу як багатофункціональної арени, здатної приймати не лише футбольні матчі, а й масштабні спортивні шоу світового рівня.

