Рафаель Надаль висловився про Карлоса Алькараса та Янніка Сіннера та порівняв лідерів Туру. Іспанця цитує btu.org.ua:

Я ні з ким з них себе не асоціюю. Це гравці іншого типу порівняно з тим, яким був я. Думаю, Карлос більш «хаотичний»: він припускається більшої кількості помилок, розігрує більш видовищні очки, іноді у нього немає чітко вибудуваного ігрового шаблону, що робить його непередбачуваним і цікавим для глядача. Яннік – більш методичний, зосереджений гравець, з більш чітко визначеним ігровим планом, який він поступово доповнює новими елементами, тому він настільки стабільний і програє дуже мало матчів.

Іноді здається, що Карлос більш розсіяний у грі, але якщо подивитися на результати... у нього був неймовірно стабільний і рівний сезон на всіх найбільших турнірах. Тому мені навіть кумедно чути, коли кажуть, що він «розсіяний»: результати свідчать про протилежне – принаймні, так я це бачу.