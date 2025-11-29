Друга ракетка світового рейтингу Яннік Сіннер висловився про суперництво з Карлосом Алькарасом. Італійця цитує btu.org.ua:

Суперництво – дуже важлива частина тенісу. Раніше у нас були великі історії протистоянь між Роджером, Рафаелем, Новаком і Енді, і в попередніх поколіннях також були свої дуелі. Суперництво завжди було частиною історії тенісу і робило спорт більш цікавим. Тому приємно чути, що ми з Карлосом формуємо щось подібне. Однак суперництво відбувається не тільки між нами. У Турі дуже багато сильних гравців, і формується багато цікавих протистоянь. Суперництво має особливе значення і для вболівальників, і для гравців. Все це робить теніс захоплюючим, і я радий бути частиною цього процесу.

Що найскладніше в грі з Карлосом? Перш за все, у нього майже немає слабких місць. Він один з найкращих, а, можливо, і найкращий гравець в Турі. Тому грати проти нього завжди великий виклик, але тому це і цікаво. Кожен матч з ним – це нова історія і нова динаміка. Він неймовірно швидкий, пробити його в будь-якій точці корту дуже складно. Він також дуже сильний психологічно і грає кожен очко з максимальною концентрацією. Саме це ускладнює гру проти нього найбільше.