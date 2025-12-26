Олег Шумейко

Друга ракетка світового рейтингу Яннік Сіннер оцінив сучасний рівень тенісу у Турі. Італійця цитує btu.org.ua:

Про необхідність конкуренції у спорті

Конкуренція та суперництво є надзвичайно важливими. Суперники, яким ти програєш або з якими ти найчастіше змагаєшся, стають найважливішими орієнтирами для твого вдосконалення та подальшої роботи, аби перемогти їх або знайти спосіб зробити щось інакше. Чим більше конкуренції, тим цікавіше і привабливіше для глядачів стежити за спортом.

Про прагнення вдосконалити свою гру

Рівень гри у Турі росте, і вдосконалення є надзвичайно важливим. Якщо ти хочеш зберегти ту саму позицію в рейтингу наступного року або поліпшити її, ти повинен продовжувати працювати і вимагати від себе максимуму.

Нагадаємо, що Сіннер у сезоні-2025 провів четвертий найприбутковіший рік у тенісі.