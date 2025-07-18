Надія Кіченок пробилась у фінал парного турніру у Гамбурзі
Українсько-японський дует здобув перемогу у двох сетах
близько 19 годин тому
Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла у фінал парного розряду на ґрунтовому турнірі WTA 250 у Гамбурзі (Німеччина).
Разом із партнеркою Макото Ніномією з Японії вона в напруженому матчі перемогла японсько-китайський дует Моюку Утідзіму та Чжен Сайсай — 6:3, 5:7, [10:8].
Для Кіченок це вже другий фінал у парному розряді в цьому сезоні — раніше в лютому вона разом із сестрою Людмилою дійшла до фіналу турніру WTA 500 у Лінці.
Суперниць у фіналі визначать пари Юлія Грабгер/Сінья Краус та Анна Бондар/Аранча Рус.
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