Снігур вийшла у півфінал турніру в Іспанії
Китайська тенісистка відмовилася від продовження боротьби
близько 21 години тому
Українська тенісистка Дар’я Снігур (WTA 201) пробилася до півфіналу хардового турніру ITF W75 у Віторії (Іспанія).
У чвертьфіналі Снігур упевнено переграла китайську тенісистку Го Ханьюй (WTA 271) – 6:0, 3:1.
Українка виграла перший сет, а в другій партії суперниця знялася з матчу, відмовившись продовжувати боротьбу.
За вихід у фінал Дар’я зіграє проти Лінди Клімовічови з Польщі.
Соболєва пробилася до півфіналу турніру у Чехії.
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