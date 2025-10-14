Надія Кіченок вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 в Осаці
Українсько-японська пара здобула дев’яту поспіль перемогу
42 хвилини тому
Українська тенісистка Надія Кіченок разом із японкою Макото Ніномією пробилися до чвертьфіналу парного розряду на турнірі WTA 250 в Осаці.
У матчі 1/8 фіналу вони перемогли четверту сіяну пару Джуліану Олмос із Мексики та Алділу Сутджіаді із Індонезії з рахунком 6:1, 7:5.
Поєдинок тривав 85 хвилин, за які Кіченок і Ніномія виконали два ейси, допустили чотири подвійні помилки та реалізували сім із 11 брейк-пойнтів.
Для українсько-японської пари це дев’ятий спільний матч і дев’ята поспіль перемога, що свідчить про їхню високу зіграність.
У чвертьфіналі Кіченок і Ніномія зіграють проти переможниць пари Нао Хібіно/Катажина Пітер – Жаклін Крістіан/Ольга Данилович.
Нагадаємо, Людмила Кіченок та Перес перемогли других сіяних та вийшли до чвертьфіналу турніру у Нінбо.
